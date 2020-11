“On/Off”, le nouvel album puissant de Bachar Mar-Khalifé

Bachar Mar-Kalifé, un artiste franco-libanais né au sein d’une famille musicienne

Bachar Mar-Khalifé est un chanteur, compositeur et multi-instrumentaliste. Il est né dans une famille musicienne avec un père joueur d’oud et une mère chanteuse et poétesse. A l’âge de 6 ans, il a dû fuir un Liban en guerre avec ses parents. En France, il fait des études au conservatoire.

L’artiste collabore avec de nombreux chefs d’orchestre. Ce style classique s’entend dans sa musique. Mais Bachar Mar-Khalifé dépasse ce style et n’hésite pas à mélanger les genres musicaux en mêlant classique, jazz, électro, hip-hop,… Sa musique nous fait léviter entre la poésie française et la musique libanaise et ses traditions orientales.

Un artiste engagé

Bachar Mar-Khalifé n’hésite pas à s’engager politiquement en tant qu’artiste: contre Bachar El-Assad mais surtout en soutien au peuple libanais dans un contexte de crise sociale, économique et politique. L’artiste a conçu l’album On/Off en décembre 2019, alors que le peuple libanais est dans la rue, manifestant pour plus d’égalités sociales et contre un système politique corrompu. Il était important pour Bachar Mar-Khalifé de montrer que, malgré le chaos, il est toujours possible de créer, mais surtout qu’il est essentiel de le faire. Le titre de l’album On/Off fait référence aux coupures d’électricité régulière au Liban mais évoque aussi “les dualités plus philosophiques qui peuplent nos vies” (Bachar Mar-Khalifé).

On/Off, un album conçu dans la maison familiale chargée d’histoires au sein d’une nature sauvage

Après trois EP et quatre albums, On/Off est son premier album conçu au Liban, son pays natal. L’artiste a décidé de l’enregistrer loins des studios, dans des conditions sommaires dans les montagnes du Jaj au nord de Beyrouth. L’endroit est sauvage, “calme et pourtant habité” (Bachar Mar-Khalifé). L’album a surtout été conçu dans la maison familiale libanaise, chargée de souvenirs et de traditions.

Cet album, Bachar Mar-Khalifé ne l’a pas fait seul. On retrouve son père, Marcel Khalifé dans la chanson Prophète où il récite un poème de Khalil Gibran. La chanson Jnoun réunie elle, Bachar Mar-Khalifé et Christophe, le célèbre chanteur a qui l’on doit Aline ou encore Les mots bleus.

Dans la chanson On/Off, du même titre que l’album, le chanteur nous amène dans ces montagnes du Jaj au Liban, au sein de cette nature angoissante où l’orage gronde et les hyènes rodent. Le chanteur nous transporte au cœur de cette maison chargée de souvenirs familiaux, chargée des histoires du passé et des pensées tournées vers l’avenir. Bachar Mar-Khalifé nous entoure de cette atmosphère de doutes.

Dans la chanson envoûtante Insomnia, le talent au piano de Bachar Mar-Khalifé est pleinement révélé. Insomnia retranscrit l’impossibilité de dormir pour de nombreux libanais et libanaises aujourd’hui, l’impossibilité de trouver la paix. Alors que les insomnies se vivent seuls, tels des cauchemars éveillés, Bachar Mar-Khalifé nous rappelle que le jour arrive toujours!