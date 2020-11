35ème édition en ligne pour le festival européen du film court de Brest 2020

En plus des 38 programmes de la sélection 2020 (soit plus de 150 films, 50 heures de cinéma) et de la quarantaine de films disponibles sur UniversCiné , la version en ligne du Festival européen du film court de Brest vous permettra de visionner également (à partir de mardi 10 novembre 2020) des interviews de réalisatrices/teurs.



seront en vente dès l’ouverture du festival en ligne mardi 10 novembre 2020 sur le site internet www.filmcourt.fr Les pass