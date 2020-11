Méditation, art, nature, jeu : toutes les vertus du mandala

Le mandala (sphère en sanskrit) existe depuis plusieurs siècles, en Inde où il est pratiqué dans le cadre de l’hindouisme et en Asie où le bouddhisme utilise aussi cette “méditation dessinée”. Le psychanalyste Carl Jung a utilisé cet art dans le cadre de ses consultations et l’a ainsi popularisé en occident.

Et c’est parce qu’elle se sentait zen en coloriant puis en dessinant ces rosaces géométriques que Laurence Berthod s’est lancée dans cette activité qui relève de la véritable passion.

Le mandala version “Beach art” à Telgruc

Après l’avoir longtemps pratiqué sur papier, Laurence a découvert le mandala sur la plage en 2017, à plus grande échelle puisque ses mandalas peuvent mesurer 30 à 50 mètres. Un “beach art” (art de plage), variante sablée du “land art” (art dans la nature) qu’elle aime partager avec qui veut. D’où la création de l’association Au fil d’un mandala, désormais basée à Telgruc-sur-Mer. La plage de Trez Bellec est le lieu de prédilection des tracés de l’association mais Laurence fait aussi découvrir sa passion en Vendée ou en Normandie. Elle a récemment ouvert des ateliers pour les écoliers qui ont beaucoup apprécié cette activité à la fois artistique et en plein air.

Il suffit d’un râteau de jardin, d’une corde et d’un piquet pour tracer un mandala sur la plage. On peut être seul ou une vingtaine à dessiner en collectif. Se sentir au contact des éléments, s’adonner à la géométrie grand format, réaliser une belle oeuvre en méditant, apprécier le côté éphémère du dessin qui disparaîtra avec la marée haute… créativité, beauté, gratuité, sensualité se côtoient dans la pratique du mandala que Laurence propose parfois en association avec de la méditation sonore du qi qong, aidée par une amie. On peut ajouter au sable d’autres ingrédients naturels : coquillages, galets et algues pour colorer son motif.

Si tout va bien, un festival de beach art aura lieu en mai 2021 à Telgruc-sur-Mer avec une dizaine d’artistes, des ateliers et un marché de créateurs.