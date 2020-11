L’association C.A.C.T.U.S à Quimper retrouve son piquant

Les week-ends des 10 et 11 et 16 et 17 octobre 2020 de 14h à 19h ont eu lieu deux expositions : « Artistes au jardin » et « Openfield ».

A l’occasion de cet évènement, l’équipe de CACTUS nous présente les différentes actions de ce collectif dans le domaine de l’art contemporain.

Son but a toujours été – et reste plus que jamais – de soutenir les artistes plasticiens en favorisant la diffusion de leur travail auprès du public.

Cactus cherche également à diffuser les arts plastiques au plus large public possible. D’où l’initiative des expositions dans les maisons et les jardins des habitants volontaires.

L’association souhaite enfin soutenir et accompagner les initiatives prises dans le milieu scolaire.

Retrouvez toutes les infos sur le blog de C.A.C.T.U.S Quimper.