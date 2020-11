Loïc Lelièvre éleveur de cochons en plein air en Bretagne

La Bretagne est la première des régions françaises productrice de porcs

Elle prend la place de leader français en matière de production porcine puisque 58 % de la production française y sont produits.

En 2017, il existait 5 400 exploitations porcines. Ce chiffre est en baisse continue depuis plusieurs années, alors que le nombre de cochons en élevage lui ne diminue pas. Ce qui laisse à penser que l’on assiste à une concentration des exploitations et un agrandissement de celles-ci.

Les élevages hors-sol y sont particulièrement développés.

Au niveau national, le plein air représente seulement 5% des élevages porcins

La proportion des 5% d’élevages porcins en plein air est la même en France et en Bretagne. Certains pensent même que le chiffre est inférieur dans notre région au vu des conditions climatiques. Ce qui est certain, c’est que l’élevage hors sol et intensif est largement dominant et que les quelques éleveurs en plein air sont très rares.

Sophie Couka a eu la chance de passer une après-midi avec l’un d’entre eux, Loïc Lelièvre. Cet éleveur de cochons en plein air, reconverti après avoir travaillé pendant plus de vingt ans dans une exploitation conventionnelle, est installé en Ille-et-Vilaine, à Bovel.

Il nous décrit ici sa reconversion dans l’élevage en plein air et biologique. Il nous confie ses difficultés, ses échecs et ses réussites et sa profonde détermination à faire de son exploitation une réussite humaine lui permettant de vivre correctement de son travail.

La ferme de la Nortière