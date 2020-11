The Ascension, le nouveau cocktail musical de Sufjan Stevens : toujours aussi singulier, toujours aussi bon !

Un coktail c’est un mélange, et pour cet album il y a du mélange à toutes les échelles ! Les thèmes majeurs de l’album oscillent entre une vision plutôt pessimiste des Etats-Unis et les humeurs et réflexions de l’artiste. Les genres musicaux sont eux aussi variés : on retrouve de l’électro, de la folk, du rock, de la pop-baroque et beaucoup d’expérimental ! C’est la recette de Sufjan Stevens, et on la reconnait entre mille !

Avec tout ça, l’ambiance générale de l’album ne peut être que particulière ! Pas vraiment mélancolique, pas non plus joyeuse pour autant, c’est une expérience vaporeuse et onirique difficile à définir. Mais qu’importe, il suffit de la vivre !

PS : Parallèlement à cet album Sufjan Stevens a sorti un long morceau, My Rajneesh. Une vraie bombe disponible partout et à écouter d’urgence.

