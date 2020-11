Nous toucher sans se toucher avec le Festival Intergalactique de l’Image Alternative

L’association Canal Ti Zef

L’association Canal Ti Zef organise depuis 2001, à Brest le Festival Intergalactique de l’Image Alternative durant lequel sont programmés des projections de films, des ciné-concerts, des concerts, des rencontres et des débats.

L’association veut être un outil d’éducation populaire pour que chacun.e s’exprime par la vidéo, s’approprie des moyens de communication et de création. Canal Ti Zef met donc à disposition du matériel, une vidéothèque, et propose, en plus du Festival, des ateliers, des espaces de rencontres et de partages.

Canal Ti Zef a la volonté de donner la voix aux minorités et d’être inclusif, ouvert à toutes et tous. Leur souhait est d’être une solution alternative au “mass media”. Par exemple, l’association rend le cinéma accessible aux personnes malvoyantes et/ou malentendantes en sous-titrant et en proposant des films en audiodescription.

La programmation du Festival Intergalactique de l’Image Alternative 2020

Alors que les éditions précédentes mettaient un pays à l’honneur (la cinématographie d’un pays, d’une société ou d’un peuple), depuis 2 ans, la programmation du festival tourne autour d’une thématique en lien avec les actualités, ce qu’il se passe dans le monde et autour de nous. Avec la libération de la parole des femmes, la dénonciation des agressions sexistes et sexuelles, Canal Ti Zef a choisi pour sa 19e édition, le thème Amours et Sexualités. Le festival propose d’aborder le sujet sous plusieurs sous thématique comme le porno, l’avortement, le consentement, l’homosexualité et l’homophobie, les violences faites aux femmes, etc. La volonté de Canal Ti Zef est de donner la parole à celles et ceux qui ont moins la parole ou à qui on ne laisse pas la parole.

En raison du confinement, le festival aura lieu en ligne sur la plateforme Cinémutins sur laquelle, vous pourrez retrouver les films mais aussi les interviews de réalisateur.rice.s. Sur le site de Canal Ti Zef, seront diffusés un concert samedi 28 Novembre 2020, et une conférence gesticulée sur la culture du viol à 17h le dimanche 29 Novembre 2020.

Solidarité et déconfinement

Pour aider le Festival Intergalactique de l’Image Alternative, vous pouvez aller voir les films et interviews mais aussi faire un don à l’association Canal Ti Zef. Vous pouvez aussi commander des affiches et des bières sur leur site.

Canal Ti Zef souhaite organiser un mini festival après le confinement pour se retrouver, rencontrer des intervenant.e.s invité.e.s par le festival et voir les films qui n’ont pas pu être diffusé en ligne.