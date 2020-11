Parcours d’une reconstruction avec Véronique Boënnec

Frère et sœur À chacun son chemin a été écrit bien après les faits vécu par son auteure, Véronique Boënnec. Elle a souhaité passer par l’écriture d’un livre, légèrement romancé, parce qu’elle estimait que son expérience pourrait aider d’autres personnes confrontées aux difficultés et drames d’une vie.

Et de fait, son livre est traversé de nombreux thèmes. Certains toucheront toutes les lectrices et lecteurs à un moment ou un autre de leur vie, comme le deuil et la mort d’un proche, l’importance des liens familiaux ; d’autres thèmes parleront à beaucoup : la maladie, l’art et la pratique artistique ; d’autres sujets encore en concerneront malheureusement un certain nombre, comme le suicide et la dépression.

Se remettre du suicide d’un proche

C’est en effet le suicide brutal de son frère Claude, alors âgé de 27 ans, qui est le premier événement relaté dans le livre. Une perte difficile, forcément, et longtemps ressassée. Véronique Boënnec souligne notamment les conditions de vie actuelles qui laissent peu de temps pour se reconstruire et déplore le manque de bienveillance, voire à la malveillance ambiante :« À l’époque de mes grands-parents, il fallait porter du noir pendant un an. Une convention sociale bien lourde mais qui permettait une reconnaissance de la personne endeuillée. Dans la société actuelle, le temps de l’affliction et de la tristesse n’est plus de mise. Ne pas avoir la possibilité de prendre le temps de faire son deuil après un décès d’une personne proche n’est pas facile à vivre ! »



Cependant, les liens de l’auteure avec ses proches, son mari et ses filles mais aussi ses parents et ses autres frères ont beaucoup compté dans sa reconstruction. La lutte contre la culpabilisation qui fait suite à un suicide est donc aussi un combat qui se mène collectivement, en famille.

Art-thérapie

Claude était un artiste, et l’art est un thème qui va beaucoup compter dans le parcours de sa sœur. Véronique elle-même va puiser dans son tempérament d’artiste, jusqu’alors délaissé, pour se reconstruire. Elle s’est mise à peindre, en particulier des sujets abstraits, ce qui l’a beaucoup aidé à extérioriser ses soucis, à retrouver une certaine liberté. Une création qui constitue aussi un acte positif.

Le cancer et l’expérience d’un hyper-confinement

Bien des années plus tard, Véronique déclare un cancer, un lymphome, qui nécessite une thérapeutique particulière : un séjour en bulle stérile et la perte d’immunité qui nécessite de nombreuses précautions au quotidien. Une expérience qu’elle relate simplement et directement, et qui nous fera considérer d’un autre œil la période de crise sanitaire telle que nous la vivons…

Le livre est publié à compte d’auteur et ses droits sont reversés à l’association Jonathan Pierres vivantes qui vient en aide aux personnes endeuillées par la perte d’un proche, notamment d’un enfant, d’un frère, d’une sœur ou d’un parent.

Pour se procurer le livre