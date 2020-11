Grand Médine, le nouvel album du rappeur Médine

Médine, un rappeur provocateur

Médine est un rappeur du Havre, un rappeur engagé qui aime provoquer. L’artiste rappe depuis 20 ans. Comme le rap, il a dû évoluer, se repenser et se renouveler. Repenser son rap c’est aussi se remettre en question notamment sur des combats passés. Médine s’avoue lui même en contradiction avec de nombreuses idées de son passé. Au final, une seule chose reste, sa passion pour la musique.

Grand Médine

Dans ce nouvel album, Médine parle à celles et ceux attachés au rap engagé des années 2000. Mais l’artiste s’intègre aussi aux mélodies et aux sujets plus intimistes de la nouvelle génération du rap français. Son titre Grand Paris 2 concrétise d’ailleurs cette position au carrefour des générations du rap français. En effet, Médine y réunie aussi bien Oxmo Puccino que Koba LaD. On retrouve aussi dans l’album Hatik, Casey ou encore Bigflo et Oli.

Le rap de Médine est toujours engagé, dénonçant les limites de la liberté d’expression dans Voltaire; révélant les persécutions et les meurtres subies par les Ouighours Chinoi.se.s dans Enfant du Destin-Sara; ou encore critiquant l’extrême droite et sa vision unique et blanche de la famille à la française dans Barbapapa.