Culture et vous de retour avec l’homme chauve-souris ! Batman fait son cinéma: suite et fin

Après avoir brossé le portrait du Batman façon Tim Burton dans notre première émission, on passe aujourd’hui aux versions de Christopher Nolan, mais pas que.

Et oui on parlera aussi des sorties de route cinématographiques ou quand un film de super-héros à priori classique se transforme en l’un des plus gros nanars de ces dernières décennies.

Donc si vous voulez découvrir la suite des aventures du Batman sur grand écran, vous êtes au bon endroit ! Installez- vous confortablement et laissez- vous porter jusqu’au tréfonds de Gotham City en compagnie du Dark Night.