Kevin Morby, l’étoile montante de la pop-folk Américaine !

Aujourd’hui, nous partons pour un univers éclatant, où un simple rayon suffit à dissiper tous les nuages, ou ce vent, celui qui vous caresse la peau sans jamais l’agresser, règne en maitre, au-dessus des champs et des bois. Cet univers, c’est celui de Kevin Morby.

Originaire de Kansas City aux Etats-Unis, il officie dans la musique pop-folk, largement inspiré par Bob Dylan, étant lui-même artiste américain ayant révolutionné la musique folk.

Kevin Morby possède un bagage en tant qu’artiste assez conséquent. Avant de lancer sa carrière solo, il a tout d’abord joué de la basse dans le groupe Woods, un groupe de rock-folk assez populaire qui vient de New York, puis il a joué dans le groupe The Babies, qui fera également bien parler de lui.

C’est ce mois-ci que Kevin Morby a sorti son 6e album « Sundowner ». Il est sorti chez le label Dead Oceans, tout comme ses 3 albums précédents. Il a été conçu assez rapidement et de manière complètement spontanée. De retour dans sa ville natal à Kansas city, Kevin Morby acheta sur place du matériel pour finaliser son dernier album « Oh my god » qui date de 2019. Et au final, cela lui a directement inspiré ce nouvel album. Il a l’habitude d’utiliser des enregistreurs sur cassettes audio pour composer sa musique. Et c’est avec ce matériel qu’il mettra en avant son album.

