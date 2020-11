Halluzinationen, le dernier album onirique de Sophie Hunger !

Halluzinationen est paru le 4 septembre 2020. Sophie Hunger y chante en Anglais et en Allemand et mélange la pop avec le rock, la folk avec l’électro.

En retrouvant le calme après sa dernière tournée, Sophie Hunger s’est installée à Berlin. Et c’est dans le calme de l’hiver qu’elle s’est plongée dans une phase d’introspection qui lui a inspiré ses hallucinations musicales, ses Halluzinationen. Elle a aussi une autre source d’inspiration pour cet album : la vie nocturne berlinoise. Pour illustrer la large palette d’émotions de l’artiste, on retrouve des sonorités ciselées et un travail remarquable sur la batterie acoustique et les effets électroniques. A propos de ses hallucinations et de ses émotions, Sophie Hunger déclare justement :

“Moi je crois qu’il faut protéger l’absurde, l’irrationnel, le rêve et les hallucinations qui devraient être au centre du pouvoir”

Halluzinationen, un magnifique album pour rêver !

Cliquez sur le site officiel de Sophie Hunger