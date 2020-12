Senbeï sort Toitsu, son album composé à l’aide de 500 fans !

Le 7 novembre 2020 est sorti Toitsu, le dernier projet de Senbeï. Il est aussi connu comme étant la moitié du duo Smokey Joe & The Kid. Sa marque de fabrique, c’est les samples de musiques traditionnelles japonaises, d’animes et de pop culture. Pour cet album, c’est près de 500 fans qui lui sont venus en aide pour la composition : lors du premier confinement, il leur a demandé des idées et des sonorités pour un morceau, mais il n’imaginait pas que les choses prendraient autant d’ampleur… jusqu’à en faire un album ! Le résultat est un album énergique et épique, à écouter sans plus attendre dans Sonar !

Cliquez sur le site officiel de Senbeï