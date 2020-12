1 femme, 1 chienne, Anouchka Oler et Laynee.

Anouchka Oler, performeuse et artiste visuelle basée à Bruxelles s’entoure de sa chienne et de ses ami.e.s pour travailler et créer.

En navette depuis la gare de Quimper pour le festival, Anouchka nous raconte son attachement aux êtres et aux choses. Elle est accompagnée de sa chienne Laynee, aussi appelée Nini ou Nixon, de Gladys Garcia son amie chanteuse que nous découvrons avec la chanson mon Agnelet, de la philosophe Donna Haraway avec son livre Manifeste des espèces compagnes lu par Guillaume Pellay, de Drama More, de ses sculptures, de ses histoires, de ses bruits de ventre et de son rire.

Je remercie toute l’équipe SETU que je souhaite cette-fois ci nommer : Morgane Besnard, Thomas Delahaye, Barbare Huneau, Margaux Parillaud et Guillaume Pellay.

Bonne écoute !

photo : ©Clément Harpillard

réalisation : Sarah Blumenfeld – musique jingle : Thomas Delahaye

Pour en savoir plus : SETU