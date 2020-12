Des idées d’activités en famille et pour les fêtes dans le Finistère en décembre 2020 avec Récréatiloups

Illuminations des villes : Landerneau, Brest, Quimper, Locronan

Noël des particuliers : Gouesnou et Morlaix, etc…

Avec Marie Cultive:

Un atelier création Cloches de Noël le vendredi 18 décembre 2020 à la boutique Mamie Mesure de Douarnenez.

Le 22 décembre 2020 vous pourrez créer une couronne de Noël. L'atelier se déroule également à la boutique Mamie Mesure de Douarnenez

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/atelier-creatif-couronnes-de-noel/

A Gouesnou, la Tiny Tiny School anime des stages d’anglais sur la thématique de Noël avec plusieurs formules :

-du 21 au 24 décembre en présentiel, pour les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans

-et du 28 au 30 décembre en ligne pour les enfants de 6 à 10 ans et pour les collégiens.

Jeux pour Noël avec Récréatiloups

Pour terminer, sur nos pages Facebook Récréatiloups Morbihan et Récréatiloups Finistère : deux grands jeux de Noël qui permettent à tout le monde de profiter des idées créatives des familles mais aussi des recettes de saison à faire avec les enfants :

https://www.facebook.com/recreatiloups29

https://www.facebook.com/recreatiloups56