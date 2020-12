UYD, la marque de vêtements pop au service de la planète

Le constat de la “fast fashion”

Erwan Kervarec, à l’époque lycéen, est à la recherche des vêtements à la mode mais aussi éco-responsables. Ne trouvant pas des vêtements répondant à ces valeurs écologiques, il décide de créer lui même ces vêtements. Il commence alors à bâtir les fondements de la marque UYD.

Le jeune passionné de mode se base sur un triste constat: la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Elle a des conséquences désastreuses sur l’environnement mais aussi sur les humains et notamment les ouvriers et ouvrières qui travaillent dans des conditions catastrophiques. En créant sa propre marque, Erwan Kervarec se fixe l’objectif de pouvoir proposer des vêtements propres aussi bien pour la planète que pour ses habitant.e.s.

Une marque engagé pour l’environnement et l’affirmation de soi

UYD est donc une marque engagé pour l’environnement. Du tissu aux cordons des sweats en passant par le fil à coudre, tout est recyclé et recyclable. Même les étiquettes des vêtements sont issues des chutes de tissus.

La conception de ces vêtements est entièrement française, limitant les pollutions, et se termine ici, dans un atelier du Finistère situé à Saint-Ervazec. Il était aussi primordial pour l’entreprise de proposer des vêtements non genrés qui permettent une réelle affirmation de soi.

Les sweats proposés par UYD sont très colorés malgré des tissus recyclés. En effet, alors qu’il n’existait que 65 coloris sur les textiles recyclés, UYD a réussi, grâce à une innovation, à accéder au même panel de 2700 couleurs. UYD est la première marque française à proposer des motifs sur un tissu recyclé.

Campagne Ulule

En Novembre 2020, UYD a ouvert ses précommandes sur Ulule. La fabrication des sweats elle, n’aura lieu qu’en Février 2021. Mais pas d’inquiétude, UYD a pensé à tout! Si vous souhaitez offrir un sweat à un.e de vos proches en cette fin d’année, UYD propose des cartes aux motifs des sweats à mettre sous le sapin.

UYD n’est pas en manque d’idées pour l’avenir. La marque espère proposer des tee-shirts en Avril, des manteaux pour l’hiver prochain. L’entreprise continue dans l’innovation avec des recherches sur les prochains matériaux à utiliser.