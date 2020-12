Everything Is Under Alarm, le premier album de Saint Ezekiel !

Le 4 novembre 2020, Saint Ezekiel a sorti son premier album, Everything Is Under Alarm. Le titre est l’anastrophe de la phrase “tout est sous contrôle, pas de quoi s’alarmer”. C’est une manière de dénoncer l’effort permanent des pays occidentaux pour rassurer les populations, alors qu’il y a vraiment de quoi s’alarmer. Cet engagement dans sa musique, Saint Ezekiel le puise aussi dans ses inspirations : né à Philadelphie, il est le fils de réfugiés nigérians, pays où est né l’Afrobeat, une musique de contestation et de lutte par essence. Il s’inspire aussi du RnB, de la neo-soul, du jazz et de la folk. Saint Ezekiel nous transmet également ses rêves et espoirs en vue de jours meilleurs.

Un album original à écouter sans plus attendre !