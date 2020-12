Staying Alive, l’application qui sauve des vies

L’application Staying Alive

L’application mobile Staying Alive localise les défibrillateurs et regroupe des tutoriels sur le comportement et les gestes de premiers secours. Elle permet aussi de devenir un “bon samaritain”. Le “bon samaritain”, qu’il soit formé ou non, peut intervenir en cas d’urgence auprès des victimes d’arrêts cardiaques. Pour devenir “bon samaritain”, il suffit de télécharger l’application mobile Staying Alive. Seule condition, il faut avoir plus de 18 ans.

Agir au plus vite avec Staying Alive

Pour les arrêts cardiaques, l’adjudant Jean-François Bloyet du Service départemental d’incendie et de secours du Finistère rappelle que ce sont les premières minutes qui comptent. Chaque minute passée représente 10% de chances de survie perdue pour la victime. Il faut donc intervenir très vite. Le temps d’arrivée des pompiers est en moyenne de 10 minutes. Ce temps est incompressible et s’élève dans les régions plus rurales. L’intérêt du “bon samaritain” est donc d’intervenir lors de ce temps d’attente avant l’arrivée des pompiers, en procédant aux gestes de premiers secours si il y est formé. Les “bons samaritains” qui se trouvent à proximité immédiate de la victime reçoivent une notification sur leur téléphone afin de savoir si ils peuvent intervenir ou non.

La brigade de pompier de Paris utilise ce système depuis 2016. Alors que la moyenne nationale de chance de survie pour les victimes d’arrêts cardiaque est de 7%, la brigade de pompier de Paris a désormais une moyenne de 35% de survie.