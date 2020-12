Komodor et son Hard Rock 70’s enflamment les Trans Musicales de Rennes !

Tous les ans, la ville de Rennes accueille le festival des Trans Musicales. Cette année oblige, le festival a été annulé. Enfin presque, car tous les concerts prévus sont au final enregistrés et disponibles sur le site internet des Trans Musicales.

On s’intéresse aujourd’hui au groupe Komodor. Originaires de Douarnenez et Brest, les 4 membres de komodor jouent du hard rock 70’s. Ils ont sorti en 2019 leur 1er ep du même nom, Komodor. Pour ce faire, le groupe douarneniste est parti enregistrer des morceaux durant 10 jours en Suède, avec des invités comme Rickard Nygren, bassiste des Blues Pills, groupe de hard rock 70’s suédois très populaire dans le domaine.

Ce 1er ep éponyme est sorti chez le label Soulseller Records, label Hollandais proposant surtout du metal, mais pas que, comme nous le prouve cette sortie. Komodor souhaite aller encore plus loin et vivre de sa musique. Le bassiste du groupe confie même « L’idéal serait de se lever tous les matins sans se dire qu’on a la flemme d’aller travailler ». Et c’est bien tout ce qu’on leurs souhaite.

Bandcamp de Komodor