L’association Penn ar web réduit la fracture numérique

Comme toutes les associations d’éducation au numérique, Penn ar web a pu mesurer – à l’occasion de l’épidémie de Covid 19 et des confinements – la fracture réelle entre les publics qui maîtrisent le numérique et ceux qui n’ont pas accès ou ne savent pas utiliser les smartphones, tablettes et ordinateurs. Il est bien sûr question de technique mais aussi plus largement de culture numérique.

L’association propose deux modes de transmission : des cours à l’année, à suivre dans plusieurs MPT et centres sociaux de Quimper ou du Pays bigouden, et des permanences numériques où les usagers viennent se faire aider ponctuellement.

Distinguer les demandes des besoins

Dominique Beauce, l’animateur et fondateur de Penn ar web a pu constater la diversité des publics éloignés du numérique. Les plus âgés sont bien entendu nombreux à ne pas savoir utiliser les outils. Il y a d’abord une crainte purement “technique”. Les personnes (souvent des femmes) craignent de “casser” l’ordinateur ou le smartphone en cas d’erreur de manipulation. Le premier objectif des éducateurs de l’association est alors de dédramatiser et de rendre à ces appareils leur statut de simples “outils”. Ensuite, il est bon de comprendre l’univers d’internet et ses différentes composantes : navigateurs, moteurs de recherche, logiciels et applications, cookies, etc. Il faut aussi faire la part entre la demande des usagers qui suivent les initiations et leurs besoins réels.

Une éducation à la citoyenneté numérique

Les plus jeunes, s’ils sont plus familiers de la technique, ne connaissent pas pour autant l’ensemble des outils. S’ils utilisent quotidiennement un smartphone, tous ne savent pas se servir d’un ordinateur, ni envoyer un mail, mettre en page un CV sur un logiciel de traitement de texte et le transformer en pdf… En outre, l’association Penn ar web s’attache à sensibiliser ses publics à “l’envers du décor” : impact et modèle économique des Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), gestion de la vie privée et des données personnelles, en particulier au sein des réseaux sociaux, mode de consommation en ligne, etc.

A toutes et tous, Penn ar web fait découvrir le numérique libre : système d’exploitation Linux, navigateur Firefox, logiciels libres comme Open office et Libre office, les outils Framasoft, etc. L’idée n’est pas de montrer du doigt les outils des géants du numérique mais de montrer qu’il en existe d’autres, fruits de la collaboration des citoyens du réseau, ce que tout un chacun est aussi.

La web télévision de l’écologie en Finistère

Enfin, Penn ar web reste ce qu’elle était au départ ; une web TV qui réalise et diffuse des vidéos autour de l’écologie en Finistère : interviews de scientifiques, élus, philosophes, apiculteurs, reportages sur une ressourcerie ou l’opération “à vélo au boulot”, etc.