A Radio Kerne, on préserve la parole de nos ainés et en breton, mar plij !

La collecte et la préservation de la parole de nos aînés est un enjeu majeur lorsqu’on parle de mémoire et de patrimoine et encore un peu plus en Bretagne. Qui fait cet effort de collecte et de conservation ? Dans le Finistère, il y a par exemple Radio Kerne.

La radio installée sur la commune de Plonéis réalise cette mission. La radio et Benjamin Bouard part à la rencontre des bretonnants de notre secteur. Des bretonnants qui plus est natifs, des personnes nées entre 1920 et 1940. Leur parole tend malheureusement à disparaître et avec elle, une parole et une langue. Même si le breton est toujours vivant et enseigné sur le territoire, c’est pour ainsi le breton des territoires et ses spécificités ultra-locales qui disparaissent. Benjamin Bouard, animateur de Radio Kerné va à la rencontre des bretons, du Cap-Sizun à Quimperlé, et du pays bigouden aux Monts d’Arrée. Il enregistre anecdotes, témoignages, ou des réflexions avec la finalité d’être diffusée sur ses antennes et aussi conserver une part de cette mémoire, des objectifs et des finalités bien concrètes. Au delà de ces aspects techniques, Benjamin nous partage ce qui l’anime au quotidien et ce que son métier lui apporte au quotidien.