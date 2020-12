A Goasven, un magasin de producteurs et un lieu de vie

Des contestations font aussi naître des projets positifs et concrets. En l’occurrence, c’est du combat contre le déménagement d’une grande surface vers une zone agricole à Daoulas qu’est née l’idée de créer un magasin de producteurs. Car le pourtour de la rade de Brest est riche en paysan.ne.s : éleveuses/rs, cultivatrices/teurs, ostréicultrices/teurs, maraîchères/ers qui transforment ou pas leurs produits. Autant encourager le circuit court et faciliter la vie des consommatrices et consommateurs en rassemblant les produits en un point de vente accessible.

Une société civile immobilière citoyenne propriétaire des locaux

L’occasion du rachat d’une ancienne ferme à Goasven s’est présentée. C’est un carrefour, sur la commune de Logonna-Daoulas, avec une aire de stationnement et plusieurs bâtiments. Pour acquérir les bâtiments, une Société civile immobilière (SCI) a été créée et 207 citoyens ont acheté pour près de 100 000 euros de parts.

L’association de producteurs est née, puis celle des consommateurs-acteurs, des “consomm’acteurs” car le magasin a très vite généré autour de lui des échanges et du lien social. L’idée d’ouvrir un café associatif, de proposer des concerts, puis une cantine au profit d’autres associations, des événements ponctuels comme “Ramène ta pomme”, ont suivi…

L’équipe de Goasven a même essaimé un peu plus loin sur le territoire puisque la recyclerie La ribine d’Irvillac en est une émanation, tout comme l’association Burek 29 qui aide une famille venue de Macédoine.

Un magasin autogéré par les productrices et producteurs

Les productrices et producteurs de l’association peuvent avoir deux statuts : soit elles/ils participent de près à la gestion du magasin, y compris la vente des produits, à tour de rôle, et la direction (collégiale), soit elles/ils proposent leurs produits en dépôt-vente s’ils sont trop éloignés (pas plus de 80 km) ou s’ils ne peuvent pas consacrer de temps au magasin. L’essentiel de la vente concerne les productions agricoles, avec une part de produits transformés et même la possibilité d’achat revente, d’où l’idée de proposer prochainement des produits en vrac. Une salariée assure la coordination entre les membres de l’association.

La clientèle peut être simplement de passage, ou habituée sans connaître particulièrement l’histoire de Goasven. En revanche, les consomm’actrices/teurs, parfois les membres de la SCI, interviennent aussi dans la vie du lieu : certain.e.s tiennent le café associatif, d’autres participent (avec les producteurs) à l’entretien des locaux.

Ouverture du magasin : mardi (16h30-19h) – vendredi (15h-19h30) – samedi (9h30-12h30)

Des travaux sont en cours pour agrandir le magasin et accueillir de nouveaux producteurs au printemps 2021 ; il y a de la demande, on manque notamment de fromage de brebis !