Fast And Too Much, l’électro hors-catégorie de Franky Gogo

Franky Gogo a sorti son premier EP Fast And Too Much le 24 novembre. C’est un EP extrême, à la fois très doux et très brutal, très joyeux et très triste. On retrouve là la marginalité de Franky Gogo, artiste trans-genre et non-binaire qui fait partie du label féministe et queer CryBaby. Il se joue des codes musicaux, si bien qu’à part une base électro, difficile de classer sa musique, à part qu’elle semble toujours sur le fil, en tension et prête à exploser pour faire danser.

Franky Gogo était initialement programmé aux Trans Musicales de Rennes, qui n’ont pas pu avoir lieu en raison du Covid-19. Seuls quelques artistes ont pu se produire lors de concerts rediffusés sur internet.

Franky Gogo fait de la musique pour les outsiders, les “marginaux” et leur crée une place dans un monde qui leur est hostile.

C’est un EP qu’il est important d’écouter. Le titre Fast And Too Much dispose aussi d’un clip qui vaut le détour, visionnable sur le site des Trans Musicales.