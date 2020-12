Ladaniva, le nouveau duo dont on n’a pas fini d’entendre parler !

C’est ce qu’on appelle un départ réussi ! Lors du premier confinement, Jacqueline Baghdasaryan, originaire d’Arménie, et Louis Thomas, multi-instrumentiste, ont sorti 2 morceaux sur Youtube : Vay Aman et Zepyuri Nman. En peu de temps, ces 2 clips ont cumulé plus de 2 millions de vue. Leur genre, la Balkan Fusion, mélange chants traditionnels arméniens, rythmes Maloya de la Réunion et musiques des Balkans et du Moyen-Orient. Une recette miracle agrémentée récemment d’une instru trap et d’un texte rappé dans leur dernier morceau Oror, à écouter dans ce nouveau Sonar ! Leur musique est donc en constante évolution et ils n’ont sans doute pas fini de nous surprendre.

Ladaniva était initialement programmé aux Trans Musicales de Rennes, qui n’ont pas pu avoir lieu en raison du Covid-19. Ils ont eu la chance de faire partie des quelques artistes qui ont pu se produire lors de concerts rediffusés sur internet.