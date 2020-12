Gros Plan et Les Polarités / Le Novomax lancent un nouveau festival à Quimper : le Qiff

Ludovic Le Ven, chargé de communication et co-programmateur au Novomax et Laurent Moalic, directeur de l’association Gros Plan nous expliquent tout.

La thématique du festival : le monde de demain

La thématique du festival est “le monde de demain“, et ce dans toutes ses dimensions : les nouveaux talents, les nouvelles images, les problèmes sociétaux.

Ce sera aussi l’occasion de revisiter les films anciens d’anticipation, et de (re)découvrir comment les cinéastes d’hier imaginaient le monde d’aujourd’hui.

Longs métrages, documentaires et films courts seront au programme (qui reste pour l’instant encore confidentiel).

Un jury composé exclusivement de lycéens quimpérois primera le meilleur film. Ce jury sera parrainé par deux réalisateurs/trices : Guillaume Brac et Cristèle Alves Meira.

En parallèle au festival, un concours de clips musicaux est lancé

Un prix sera décerné au meilleur clip musical réalisé en Bretagne en 2020. Le jury de ce concours sera composé de professionnels de l’image et de la musique : Gaïtan Chataignier, Olivier Bitoun et Nicolas Thévenin. Le concours est largement ouvert à tous les musiciens en Bretagne, à toutes les esthétiques musicales et visuelles. Les dix meilleurs clips seront projetés au Novomax le 11 février 2021.

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 31 décembre 2020 inclus en vous rendant sur la page : c’est là…