Lin et chanvre : deux matériaux d’avenir et une filière à (re)développer pour la Bretagne

Le chanvre et surtout le lin ont fait la fortune de certains Bretons du 16e au 19e siècle. On cultivait les deux plantes pour leurs fibres textiles avec lesquelles étaient notamment tissées les voiles de bateau. Outre la culture, on transformait également le lin ; dans les monts d’Arrée en particulier.

Rebâtir une filière lin et chanvre en Bretagne

La filière industrielle du lin et du chanvre n’existe pas en Bretagne. Ni culture ni transformation dans notre région. Cela pourrait bien changer à l’initiative de la députée Sandrine Le Feur qui souhaite, avec le soutien du Groupement des agriculteurs bio, relancer la culture de ces deux plantes autour de Morlaix. Il faudrait ensuite assurer leur transformation localement (en plusieurs étapes : extraction de la fibre, filage, tissage). Le tout demanderait plusieurs années, mais c’est un investissement d’avenir.

En effet, outre qu’il s’agit de plantes adaptées au climat breton et qui peuvent être cultivées sans pesticides, les vertus du lin et du chanvre sont multiples. Les agronomes travaillent sur des variétés nouvelles qui pourraient permettre aux producteurs de cultiver les deux plantes à la fois pour leurs graines et pour leurs fibres textiles, sans oublier les coproduits (écorces des tiges).

De l’alimentation à l’éco-construction

Les vertus alimentaires des graines et farines de lin et de chanvre (riches en protéines et en oméga-3 et oméga-6) sont nombreuses, directes ou indirectes. La marque Bleu blanc coeur valorise les produits d’animaux nourris aux graines de lin. On les utilise aussi en cosmétique.

S’y ajoutent les multiples utilisations des fibres : vêtements, mais aussi impression 3D, papeterie, coques de bateaux recyclables… certaines entreprises du Finistère utilisent déjà le lin et/ou le chanvre dans des produits innovants, à l’instar de Kairos, l’entreprise du navigateur Roland Jourdain qui a inventé un bio-matériau recyclable le Kairlin®

Un autre matériau très prometteur en éco-construction, c’est le béton de chanvre qui cumule les avantages : légèreté, solidité, capacité d’absorption de l’eau (et il est imputrescible), régulation hygrométrique, ultra-résistance au feu, etc.