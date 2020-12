Gotts Street Park et l’album Volume Two, ou l’art de la collab’

Ils viennent tous les trois de Leeds en Angleterre. Les cinq chanteuses sont elles des étoiles montantes (ou déjà bien installées) de la scène indie et soul britannique : Zilo, Flikka, Grand Pax, Rosie Lowe et Pip Millett.

Les trois comparses composent et jouent leur musique en live, en s’inspirant des enregistrements de soul et de jazz du siècle dernier. Leur musique est dépouillée et a ce son vintage si caractéristique des vieux enregistrements.

Le résultat est un album hautement qualitatif et touchant comme sait l’être la soul. Profitez bien !