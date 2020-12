le groupe Landshapes sort l’album Contact, et il n’a toujours pas canalisé sa créativité !

Landshapes, c’est un groupe londonien de pop-rock. Leur truc, c’est d’intégrer beaucoup d’effets à leurs compositions, et c’est particulièrement vrai pour cet album : dans Contact, les effets de distorsion et de saturation sont légion, mais ce n’est pas désordonné, bien au contraire ! Cela rajoute aux styles psychédélique et punk une certaine ambiance difficilement qualifiable, mais hautement appréciable ! Chaque morceau a sa particularité et la voix de la chanteuse Jemma Freeman vient embellir le tout.

Un album qui s’écoute d’une traite, ou en piochant un morceau de temps en temps pour mieux en saisir les subtilités !