Kid Cudi est enfin de retour avec Man On The Moon III : The Chosen

Man on The Moon : The End of Day – 2009

Man on The Moon II : The Legend of Mr. Rager – 2010

Ces 2 chefs-d’œuvre de Kid Cudi ont changé la face du rap dans le monde. Ils ont aussi accompagné beaucoup d’adolescents et de personnes souffrant de dépression et de solitude. En effet, dans ses albums Kid Cudi se confie sur son propre vécu et ses malheurs personnels, chose qui ne se faisait que très peu auparavant dans le milieu du rap. Il crée un véritable univers tout autour, organisant ses albums en chapitre.

On retrouve tout cela, 10 ans après, dans Man on The Moon III : The Chosen. Si vous ne connaissez pas encore cet artiste de génie, alors écoutez cet album, et apprenez-en plus sur lui en écoutant ce sonar ! Vous pouvez aussi regarder la très bonne vidéo “Kid Cudi et le pouvoir des rêves (Analyse Man on the Moon)” de la chaîne Youtube Le Règlement (source principale pour l’écriture de ce Sonar).

Visiter le site officiel de Kid Cudi