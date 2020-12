Voyage en pleine nature avec Fish pond fish, le dernier album de Darlingside

Darlingside, voyage dans le temps et dans le monde

Darlingside fête, en cette année 2020, son dixième anniversaire avec la sorti de son dernier album Fish pond fish. Alors que leur premier album, Birds Say portait un regard nostalgique sur le passé, le deuxième album Extralife était lui tourné vers un futur incertain, voire même un avenir post-apocalyptique. Cette fois ci, avec l’album Fish pond fish, le groupe est résolument ancré dans le présent. Si il ne nous transporte pas dans le temps, Darlingside nous emporte vers de nombreuses contrées, plus ou moins lointaines. Avec le quatuor, on voyage du fin fond des océans jusqu’aux étoiles en passant par le cœur des forêts les plus impénétrables.

Fish pond fish, un album mélodieux et rassurant en plein pandémie

Avec cette année 2020 si chaotique, la création de l’album ne s’est pas fait sans quelques obstacles. C’est à la fin de l’année 2019 que Darlingside a commencé à travailler sur Fish pond fish. À ce moment, les quatre musiciens/chanteurs vivaient tous ensemble avec leur producteur Peter Katis. Alors qu’ils finalisaient les dernières paroles, le groupe a dû interrompre l’enregistrement à cause de la pandémie de Covid 19. Confinés séparément, les membres de Darlingside ont continué d’enregistrer individuellement avec les moyens disponibles.

Malgré la crise sanitaire, le groupe a réussi à relever le défi en dévoilant un album indie folk cohérent et harmonieux.

Si la pandémie a été un obstacle lors de l’enregistrement de l’album, elle a permis aux membres du groupe de prendre le temps de contempler cette nature fragile et magnifique. Avec Fish pond fish, les quatre artistes voulaient proposer un refuge afin de rappeler que nous ne sommes pas seuls et que nous ne l’avons jamais été.