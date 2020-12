Énergie noire, un champ musical de possibles

Nicolas Peoc’h vit à Quimerc’h et Disclosed motions l’album d’Énergie noire, le duo qu’il forme avec Vincent Raude a été enregistré à Rumengol (Le Faou) en 2018. Mais le saxophoniste finistérien puise ses sources musicales du côté de Chicago où est né Steve Coleman, l’artiste qui l’inspire depuis longtemps.

On retrouvera sa fascination pour la rythmique dans un album où l’improvisation est exigeante et percutante, où l’électro fusionne totalement avec le cuivre, où la musique est laissée au hasard mais sans relâche…

Nicolas Péoc’h a fait partie de l’ensemble Nautilis dont on peut écouter les concerts les plus récents (produits au Beaj kafé en novembre 2020) sur notre antenne du 21 au 30 décembre 2020.

Discographie de l’émission

Steve Coleman – “Changing of the guard” in The Tao of Mad Phat



Energie noire – “Fusako” / “Brest in peace chapter I” / “Brest in peace chapter II” / “Magpie and jackdaws” in Disclosed Motions chez Onze Heures Onze / Absilone / Socadisc.