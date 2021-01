Gardiens à table! L’exposition immersive du Centre National des Phares

Gardiens à table!

L’exposition Gardiens à Table! a été réalisé par Eymeric Jacquot du Centre National des Phares et Victor Blanchard de l’association Longueur d’Ondes. Cette réalisation audiovisuelle réunie des images d’archives de gardiens de phares et des photographies, mais aussi le récit par d’anciens gardiens de phares et des comédien.ne.s d’extraits de mémoires de gardiens.

L’alimentation et les temps de loisirs

L’exposition nous raconte le quotidien des gardiens de phare. Elle nous présente le temps du travail où les gardiens veillaient le feu et entretenaient le phare mais surtout les temps de loisirs où la nourriture tient une place majeure: la pêche, la salaison de poissons, la cuisine, etc. Les repas dans les phares sont des moments privilégiés où les gardiens peuvent se retrouver. L’exposition Gardiens à Table! rend compte de la place centrale de l’alimentation qui rythme le temps au sein des phares.

L’exposition est visible jusqu’au 21 Septembre 2021 au Musée des Phares et Balises à Ouessant, et sur le site internet du Conseil Départemental pendant la durée du confinement.