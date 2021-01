Questions autour du changement climatique : les collégiens du collège la Fontaine Blanche à Plougastel-Daoulas posent des questions à Paul Treguer, océanographe

Quid des conséquences du réchauffement climatique à l’horizon 2050 à Plougastel-Daoulas ? C’est cette question qui a interpellé des jeunes volontaires du collège de la Fontaine Blanche à Plougastel-Daoulas. Ils participent depuis le début de l’année à un atelier radio animé par Radio Evasion et le Service Info Jeunesse de la commune. Les objectifs sont simples mais très ambitieux : imaginer à quoi pourrait ressembler leur commune en 2050.

La donne climatique sera différente et il y aura sans aucun doute de très grandes transformations à la clé. Justement quand on parle de réchauffement, on parle de quoi ? Quelle est la réalité climatique de cette histoire. Pour répondre à cette question, il n’y a pas 36 possibilités. Il faut interviewer un scientifique et pas n’importe lequel. Les jeunes ont décidé d’interviewer Paul Treguer. Scientifique de renom et océanographe qui a navigué sur les mers australes. Créateur de l’Institut Universitaire Européen de la Mer, c’est aussi un scientifique qui se préoccupe de l’avenir des jeunes. Il a répondu sans filtre aux questions des collégiens. Au programme : remontée du niveau marin dans la rade de Brest, à quoi pourrait ressembler le climat de Plougastel en 2050. En toile de fond un sujet qui devient aussi majeur, c’est le rapport des populations aux travaux scientifiques.

Contexte de l’enregistrement

Cet interview a été réalisé au service information jeunesse (SIJ) de la ville de Plougastel par 6 jeunes du collège de la Fontaine Blanche. Le groupe a été accompagné par Radio Evasion et les permanents du SIJ de la ville. Première étape d’un projet étalé sur l’année, celle-ci amènera les jeunes à réaliser une émission en public au mois de juin sur le thème de Plougastel à l’horizon 2050. Un projet d’éducation aux médias et à l’environnement financé par la DREAL Bretagne.