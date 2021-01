Alexis Poline en farandole

Alexis Poline, artiste peintre, membre du collectif Moderne Jazz n’a encore jamais participé à un festival de performance. Il s’y prépare en farandole.

En navette depuis la gare de Quimper pour le festival, Alexis parle de son expérience de peintre au sein du collectif Moderne Jazz, dérive dans ses trouvailles et explique comment il s’est préparé à ce nouvel exercice : celui de la performance. Il a beaucoup dansé étant jeune mais ne s’est jamais confronté à ce type de public. Il a choisi deux musiques pour accompagner ses propos, Ma Loulou de Marc Aryan et Cailloux Bambous de Steve Waring et un extrait du texte Pochée écrit par Florence Seyvos et illustré par Claude Ponti. Vous entendrez aussi Gsulf et Tsirhc du collectif Moderne Jazz interviewés pour un reportage ARTE Creativ, les génériques des dessins animés Babar et Les Moomins et Olivier Barrot qui présente le livre Pochée dans une archive INA.

Je remercie toute l’équipe SETU : Morgane Besnard, Thomas Delahaye, Barbara Huneau, Margaux Parillaud et Guillaume Pellay.

Bonne écoute !

photo : ©Clément Harpillard

réalisation : Sarah Blumenfeld

musique jingle : Thomas Delahaye

Pour en savoir plus : SETU