Des idées d’activités en famille dans le Finistère pour bien commencer 2021 avec Récréatiloups

Chasse au trésor confinée en soutien à l’école Diwan

L’école Diwan de Plabennec a lancé une chasse au trésor à faire à la maison, intitulée « Le Trésor de Jakez Sparrow. ». L’activité est accessible aux enfants à partir de 5 ans et dure 45 min à 1h.

La chasse au trésor est a télécharger en ligne contre un paiement de 5 euro

Des idées d’activités sportives en intérieur

Gobabygym, qui est une salle de sport dédiée aux enfants à Brest.

Climb Up, une gigantesque salle d’escalade aux Capucins à Brest avec 1200m2 de surface à grimper.

Aire de jeux inclusive, au parc de Kerlois à Gouesnou

C’est la première aire de jeux inclusive du Finistère, et la 2ème de Bretagne après celle de Vannes : cette aire de jeux située impasse Frégate La Découverte à Gouesnou comprend des équipements adaptés aux enfants en situation de handicaps.

Pour prendre l’air avec les enfants, des parcs dans lesquels ils peuvent courir en toute sécurité :

Le Vallon du Stang Alar à Brest, avec une très belle aire de jeux en bois dans la partie parc public, et puis une balade dans un paysage totalement différent dans la partie gérée par le Conservatoire botanique national de Brest

Rattachés aux établissements publics culturels Chemins du patrimoine, le parc du Manoir de Kernault à Mellac. celui du Chateau de Kerjean à Saint-Vougay ou celui de l’Abbaye du Relec à Plounéour-Menez restent libres d’accès.

Et pour terminer, on y croit, un concert des Kids united est prévu à Brest le 24 avril 2021, et il y a des places à gagner sur le site Récréatiloups !