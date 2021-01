Soutenez la rénovation de la bannière de saint Edern à Lannedern

Une bannière paroissiale, surtout en Bretagne où elles sont nombreuses, c’est un patrimoine pour une commune. Un patrimoine particulièrement fragile puisque c’est du textile. A Lannedern, la bannière du saint local, saint Edern a été réalisée en 1949 par les religieuses carmélites de Morlaix. En fil doré sur velours rouge, le saint est représenté d’un côté avec son animal symbole traditionnel, le cerf qu’il aurait sauvé d’une chasse. Sur l’autre face de la bannière, il est en tenue d’évêque. On sait peu de choses du personnage, moine du IXe siècle venu d’Irlande ou du pays de Galles, si ce n’est qu’il a laissé son nom à plusieurs communes Edern, Plouedern et Lannedern.

Deux artisanes d’art du Finistère pour restaurer la bannière

Quant à la bannière, elle présente des signes d’usure : tissu râpé, broderie endommagée. La commune souhaite donc la rénover et faire appel pour cela à deux artisanes locales, rompues à ce type de travail minutieux : Josiane Irvoas, brodeuse à Châteauneuf-du-Faou et Delphine Saout, tapissière à Plonévez-du-Faou . Le devis s’élève cependant à 6000 euros. Pour financer la rénovation, la commune fait appel à la générosité publique via la plateforme de financement participatif Kengo. Moyennant une réduction d’impôts, on peut contribuer jusqu’au 25 janvier 2021 pour sauver ce patrimoine culturel, artistique et religieux local.