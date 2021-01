Craig, le fromager US de Saint-Urbain, venu de Brooklyn

Très vite intégré dans la vie locale, et alors en recherche d’un projet professionnel, la rencontre avec Ollivier et Jean Francois Glinec, paysans bio et engagés dans un développement économique durable et responsable, va lui permettre d’effectuer son virage à lui.

Avec le soutien des deux frères Glinec, d’Estelle, maraîchère, et de Gwen, brasseur, tous les quatre installés au hameau de Trévarn, c’est l’été dernier que Craig à pu lancer son activité de fromager. Désormais, il revisite les grands classiques des deux côtés de l’Atlantique en y apportant sa touche personnelle pour créer des fromages aux saveurs dont lui seul a le secret, et ceci pour le plus grand plaisir des locaux.

Pour découvrir et acheter ses délicieuses productions, rendez-vous sur le Facebook de la fromagerie de Trévarn ou en vente directe à la fromagerie tous les vendredi de 17h à 19h au hameau de Trévarn.