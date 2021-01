Le Droit à la ville face aux problématiques de logements à Douarnenez

Le collectif Droit à la ville mène un travail de recherche en s’appuyant sur des études statistiques et en réalisant des entretiens avec des habitant.e.s de Douarnenez des différents quartiers. Grâce à leurs recherches, iels ont notamment constaté que depuis 1968 le nombre de logements vacants ont connu une augmentation de 158%, celui des résidences secondaires de 105% alors que les résidences principales elles n’ont augmenté que de 11%.

Maxime et Julot sont tous les deux habitants de Douarnenez et membres du collectif Droit à la ville. En visitant les symboles des problématiques de logements à Douarnenez, ils nous présentent le collectif, les premiers résultats de leur recherche, l’histoire de la ville et leurs visions de la “ville idéale”.

Le prochaine événement du collectif aura lieu le 20 Février 2021 pour une réunion publique organisée autour de la question: “dans quelle ville voulons nous vivre?”. Vous pouvez retrouver le collectif Droit à la ville sur leur page facebook.