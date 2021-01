A La Ligne, la vie à l’Usine mise en musique par Michel Cloup Duo et Pascal Bouaziz selon le roman de Joseph Ponthus

L’album A La Ligne – Chansons d’Usine est sorti le 11 décembre 2020. C’est le résultat de la collaboration entre Michel Cloup (ex Diabologum), Julien Rufié et Pascal Bouaziz (Mendelson et Bruit Noir). Cet album est assez particulier : c’est une adaptation du roman A la ligne – Feuillets D’Usine de Joseph Ponthus. Ce roman, sorti en 2019, a été salué et récompensé à plusieurs reprises. Il raconte l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans des usines bretonnes. Une expérience forte et usante, que le jeune intérimaire arrive à dépasser grâce à son regard sur la vie plein de poésie : c’est un amoureux de littérature et de chansons. C’est un texte écrit sans ponctuation, avec juste des retours à la ligne ; comme l’histoire qui est elle aussi un retour à la ligne constant, un retour à la ligne de production.

L’album reprend donc cette histoire. Mais ce n’est ni un livre audio, ni une lecture musicale. C’est un album de musique qui reprend le texte de Joseph Ponthus avec certaines libertés et beaucoup d’arrangements musicaux. L’album s’écoute comme une fresque, de l’entrée à l’usine en pensant par la pause, la sortie, le week-end et ainsi de suite. Il raconte le quotidien de la classe ouvrière, parfois avec tendresse, parfois avec un humour piquant, parfois de manière crue et dérangeante. le bruit, la fatigue, les rêves confisqués la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps, ce qui fait mal, ce qui aliène et la poésie qui sauve. Tout y est. Dans certains morceaux, les phrases et les mélodies se répètent, et les instruments imitent les bruits des machines. Le rock et l’électro à la sauce indus’ s’accordent très bien aux sujets abordés.

Ecoutez donc Sonar pour découvrir cet album et plonger dans le monde l’usine selon Joseph Ponthus. !