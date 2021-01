Longueur d’ondes et Oufipo : pas de festival 2021 mais de multiples actions

Parce qu’une édition en ligne, sans tournée des bars brestois, aurait été un pâle succédané du Festival de la radio et de l’écoute tel qu’on le connaît, l’association Longueur d’ondes a décidé d’annuler l’édition 2021 prévue du 3 au 7 février. La programmation sera partiellement reportée à 2022 avec bien sûr d’autres propositions en lien avec l’actualité.

Au bout du téléphone, les ami(e)s de Longueur d’ondes

Cependant, face aux réactions multiples et aux messages de soutien, Longueur d’ondes invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à exprimer par le son leur attachement au festival, leur sentiment sur cette annulation, leurs souvenirs des précédentes éditions, leurs fantasmes sur l’édition annulée … en 2 minutes maximum ! Appelez le au 06 66 44 06 86 et laissez votre message (jusqu’au 25 janvier 2021).



Par ailleurs, le 14e Prix Longueur d’ondes de la création documentaire radio, qui devait être remis lors du festival, est maintenu car beaucoup de candidatures se sont manifestées. On peut écouter sur la webradio Oufipo l’ensemble des créations sonores, catégorie “Grandes ondes” et “Petites ondes”, mais aussi celles de la “Marmite radiophonique” (hors-compétition). Les récompenses seront annoncées le samedi 6 février 2021.

L’association Longueur d’ondes propose aussi des formations professionnelles. Pour les auteurs qui cherchent à amorcer, formaliser ou développer un projet d’écriture radio, Francois Pérache, comédien et auteur de fiction radiophonique, animera une résidence de 6 jours, du 29 mars au 3 avril 2021, en effectif réduit, en immersion sur l’île de Batz.

Oufipo : une webradio, mais aussi des actions culturelles et associatives

Parallèlement, l’association Oufipo continue ses actions culturelles et ses ateliers, principalement dans la ville de Brest, pour permettre à toutes sortes de publics de s’exprimer et de pratiquer la radio (avec un studio mobile). Ainsi, on a pu entendre les récits du premier confinement des habitant.e.s de 7 quartiers à travers les podcasts Printemps 20 20. On peut aussi écouter et voir le diaporama sonore de l’exposition du Musée de Phares et Balises d’Ouessant “Gardiens à table ! ” (réécoutez notre interview à ce sujet).

D’autres projets seront menés en 2021, comme Radio Rando, une itinérance pédestre et radiophonique de village en village sur le modèle de Radio Vélo menée en juillet 2020.

Ce type d’action est important pour fédérer les bénévoles de Longueur d’ondes qui ne se contentent pas de produire des contenus audio dans leur coin mais qui apprécient aussi la vie associative et les projets fédérateurs.

A plus long terme, Longueur d’ondes aimerait créer à Brest une Maison des écritures radiophoniques où se mêleraient rencontres publiques, création audio et radio et convivialité.

En attendant, rendez-vous en 2022 pour le Festival de la radio et de l’écoute qui, pour une fois, n’aura pas lieu au Quartz (en travaux) mais dans divers lieux de Brest.