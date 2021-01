La compagnie Anime tes rêves ou la bonne humeur quoi qu’il arrive !

Le monde du spectacle et des arts de rue plie mais ne rompt pas. Alors qu’une manifestation festive et colorée derrière le président de l’ “Art est public” avait lieu à Brest ce mardi 19 janvier 2021, les trois comédiennes d’Anime tes rêves sont venues nous raconter leurs actualités riches et heureuses ! Certes, elles aussi participent à des actions politiques, comme cette “vente d’artistes” (7 artistes vendus en boîte et en promotion) au marché d’Huelgoat le 15 janvier 2020.

Des spectacles présentés en 2020…

Cependant, les trois scénaristes-scénographes-costumières-comédiennes-chanteuses-clowns-régisseuses de la compagnie ont décidé de positiver et d’avancer. Elles innovent aussi. Dès la fin mai 2020, elles ont présenté un extrait de leur spectacle Les bulleuses dans la cour de l’Ehpad du Faou. Elles ont ensuite décliné ce spectacle en version plus légère (Un océan de bulles) pour d’autres établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme celui de Sizun.

Cet été, elles ont pu répéter en résidence à Hanvec (le nouveau siège de leur compagnie) en proposant deux répétitions publiques des Bulleuses. Elles ont ensuite présenté leur spectacle à Scrignac dans le cadre des Rendez-vous des monts d’Arrée, ainsi qu’à La Bernerie-en-Retz. Douarnenez et Fouesnant ont aussi organisé des déambulations des spectacles Océan de bulles et A l’abordage.

Si la plupart des spectacles sont sur échasses, ce n’est pas le cas de Bloom, spectacle au sol autour de la mémoire de l’eau, des émotions et de la science… Un spectacle de clown avec quelques messages et une participation du public. Les deux représentations données à Hanvec cet automne 2020 ont eu lieu à guichets fermés, démontrant la soif de spectacles du public !

Pendant les fêtes 2020, Bigouden light, le spectacle lumineux sur les femmes bretonnes, a pu être répété en résidence à Hanvec, Pleyben et Lesneven et présenté à Dinan, Hanvec et Guingamp. Mère Noël, Madame Neige et Madame Sapin se sont produites quant à elles à Port-Louis. Les trois lutins ont pour leur part sévi à Landivisiau.

Chaque spectacle est évolutif et s’adapte à ses publics ; en ce mois de janvier, ce sont des écoliers de Hanvec qui ont pu voir Bigouden light, avant de travailler sur le spectacle et d’échanger avec les comédiennes.

…et une création 2021 autour de la faune et la flore des monts d’Arrée

Et puis, la compagnie continue bien sûr de créer. Il faut plus d’une année entre les premières recherches autour d’une idée et le début des répétitions. Kalun est le prochain projet en gestation. Il signifie “coeur” en breton mais il évoque aussi la callune, bruyère des monts d’Arrée… et de fait, le végétal inspirera beaucoup ce spectacle. La faune, la flore des monts d’Arrée se transformeront en personnages (cygne, dragon, marionnette), en costumes, eux aussi lumineux, en couleurs pour les décors, en histoire et en accessoires, et aussi en chansons et musiques.

Le projet Kalun fait partie des 23 sélectionnés après l’appel aux initiatives du Parc naturel régional d’Armorique, projets pour lesquels on peut voter jusqu’au 7 février 2021.

La compagnie est soutenue par un nouveau bureau qui compte 5 administratrices : Géraldine Llorca, présidente, Sandrine Malgorn, vice-présidente, Emilie Taverne, secrétaire, Delphine Thueux, trésorière et Ketty Monjour, porteuse de la licence d’entrepreneur de spectacles.