Reste chez toi et Paroles de jeunes : chroniques sonores d’un confinement par les jeunes du Finistère

Tout au long de l’année 2019, les jeunes finistériens et finistériennes ont eu l’occasion, dans le cadre de l’action « Paroles de Jeunes », de s’exprimer sur les thèmes de la pauvreté, des mobilités et de l’environnement. Leurs contributions ont permis une restitution de leurs attentes sur ces thèmes auprès des élus.

Pour cette année 2020, le thème ne pouvait être que « Les jeunes et la crise sanitaire». La démarche s’inscrit dans une volonté de transparence et de collaboration entre le Conseil départemental du Finistère et les jeunes. Elle correspond aussi à la volonté de les associer plus largement à la co-construction des politiques publiques.

La radio pour collecter et diffuser la parole des jeunes du Finistère

C’est dans ce cadre que la Mission Jeunesse du Conseil Départemental s’est rapprochée de Radio Evasion pour collecter les témoignages des jeunes et les diffuser par le média audio.

Certains jeunes ont d’eux-mêmes envoyés leur enregistrement, d’autres préfèrent le mode interview à distance.

C’est l’occasion pour tous, chroniqueurs et auditeurs, de partager leurs ressentis, leurs joies et leurs peines, leurs difficultés dans cette période si difficile et particulière.