Et que Dansent les abeilles !

La protection des insectes pollinisateurs

L’objectif de l’association Dansent les abeilles est la sauvegarde des insectes pollinisateurs: abeilles domestiques et sauvages, bourdons, papillons, guêpes,… Selon l’association, plus de 40% des insectes pollinisateurs sont en voie de disparition alors qu’ils ont un rôle essentiel dans la pollinisation des végétaux et dans l’agriculture.

L’association Dansent les abeilles souhaite mettre en place deux actions de sensibilisation et de protection. La première est la distribution gratuite de graines de fleurs mellifères. Ces graines seront à semer dans les jardins afin de créer des zones végétales riches en pollen et en nectar pour les insectes pollinisateurs. Pour recevoir des graines mellifères, il suffit d’envoyer une enveloppe timbrée avec votre nom prénom et adresse à l’association Dansent les abeilles (Lezalain, 29190 PLEYBEN). En retour l’association enverra un sachet de graines mellifères.

L’association souhaite également mettre en place des ruches de conservation à destination des abeilles à l’état sauvage. Ces ruches, où le miel ne sera pas récolté, seront des abris pour les abeilles. Pour financer ce projet, l’association a répondu à l’appel aux initiatives du Parc d’Armorique. Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez voter pour leur projet sur le site internet du Parc d’Armorique.