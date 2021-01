Des Polars et des Notes 74 : Adolescences à hauts risques…

Trois romans pour un thème relativement identique, un quatrième, même, puisqu’on peut y ajouter Sous le ciel vide, traité de façons bien différentes : l’adolescence et les blessures de l’enfance. Des intrigues difficiles avec des personnages jeunes et attachants, propulsés dans un monde qui ne leur fera aucun cadeau par des parents exigeant l’excellence, ou délaissés et livrés à eux-mêmes, traumatisés à tout jamais par le début de leur histoire…

Des personnages jeunes et attachants, des styles et des écritures de qualité, tout ce qu’il faut pour bien débuter cette année 2021, que toute l’équipe de Des Polars et des Notes vous souhaite un peu moins pire que la précédente, et même carrément bonne !

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

MANGER BAMBI – Caroline de Mulder – Éditions Gallimard – collection La Noire

Interviews

Alexis Le Rossignol, pour son (excellent) premier roman, LES VOIES PARALLÈLES, paru aux éditions Plon, a choisi de raconter les vies ordinaires d’une petite ville de la France périphérique du début des années 2000. Au milieu d’hommes et de femmes aux rêves enfuis, aux espoirs abandonnés, des adolescents qui s’ennuient tentent de trouver leurs chemins…

Vanessa Bamberger nous présente L’ENFANT PARFAITE, son nouveau roman, publié par les éditions Liana Levi. Une lycéenne travailleuse, douée, en première dans un prestigieux établissement parisien, se trouve soudain confrontée à quelques difficultés scolaires, puis à une poussée d’acné qui vont empoisonner sa vie jusqu’à la tragédie…

Le coin de l’édition reçoit Gilles Nadeau qui a succédé à son père à la tête des éditions Maurice Nadeau, une maison riche en histoire, et un fondateur, résistant, militant, qui a côtoyé les plus brillants esprits de son époque. Nous évoquerons particulièrement deux formidables romans parus l’an dernier, SOUS LE CIEL VIDE, de Raphaël Nizan, et LE JARDIN DU LAGGERKOMMANDANT d’Anton Stolz.

La Zik

Alkapote feat Kaaris : Nautilus

Shakira : Whenever, Wherever

Damso : Amnésie

INXS : Need You Tonight