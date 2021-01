Les podcasts Tout commence en Finistère

Bien Manger en Finistère

Mais oui, la pointe bretonne a bel et bien conquis ses lettres de noblesses en gastronomie. Habitants et vacanciers goûtent les pâtisseries “lichous” qui ont fait la réputation de la Bretagne, du kouign aman au far, sans oublier les crêpes et galettes, les produits de la mer, les légumes, les viandes diverses… presque tout est produit en Finistère. Pour autant, les modes de productions et de transformation, mais aussi de distribution alimentaires sont confrontés aujourd’hui aux défis de la transition écologique et de la santé publique.

Finistère 360° a interrogé Loïc Hénaff, PDG du groupe Jean Hénaff, Steven Pennec, fondateur de la plateforme web mangeons-local.bzh et Marie-Loïc Garin, cheffe de projet ingénierie & tests au Centre culinaire contemporain de Rennes.