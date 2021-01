Mesparrow nous présente son Monde Sensible, son troisième album électro-pop

Monde Sensible est sorti le 15 janvier, 4 ans après l’album Jungle Contemporaine. Cet album était un changement par rapport à son premier, sorti en 2013. Elle y délaissait l’anglais pour le français, et favorisait l’électro-pop. Cette recette, elle la perfectionne encore avec son album Monde Sensible. Il lui a fallu 3 ans pour le créer, sans compter une année de pause pour la naissance de son enfant. Le premier confinement de 2020 lui a quand-même donné un petit coup de boost dans sa réalisation.

On retrouve toujours sa voix au centre de tous ses morceaux. Sa voix au sens de la ritournelle hyper travaillée. Sa voix samplée comme à ses débuts. Sa voix qui enrichit ici et là les morceaux d’onomatopées.

Ce que Mesparrow pousse aussi plus loin, c’est l’analyse de son Monde Sensible. Elle se livre à nous, sans fard, en assumant pleinement son hypersensibilité, son décalage avec le monde. L’album nous fait part de cette introspection presque salvatrice.

Le propos est aussi maîtrisé que sa musique pour un résultat hautement qualitatif. A découvrir plus en profondeur dans Sonar !