La Tournée des Îles du Ponant: 15 îles, 15 concerts, 15 voyages…

L’association Inizi

Manon Fouquet et Tangi Le Boulanger sont les coordinateur.rice.s de l’association INIZI qui existe depuis 6 ans. INIZI a pour but d’animer les îles du Ponant pendant la basse saison touristique avec une programmation d’évènements culturels et d’actions de sensibilisation artistique. Les îles du Ponant sont situées sur la façade atlantique et comprennent l’île de Chausey en Normandie à l’île d’Aix en Charente Maritime. L’association INIZI organise, de octobre à juin, un événement par mois sur une île différente à chaque fois.

L’association INIZI a répondu en 2020 à l’appel aux initiatives du Parc d’Armorique avec son projet Tournée des Îles. L’objectif est de créer un temps fort avec un projet qui relie les îles entre elles.

15 îles, 15 concerts

L’idée de la Tournée des îles vient d’un groupe de musique: la Tournée des Refuges. Depuis 2013, ce groupe de musicien.ne.s font la tournée des refuges en montagne c’est à dire qu’iels font de la randonnée en journée pour se rendre au refuge suivant pour y faire un concert le soir. L’association INIZI a ainsi invité la Tournée des Refuges à transporter la tournée sur l’eau. Durant le mois de Mai, la Tournée des Refuges va ainsi faire un concert sur chaque île du Ponant. Les voyages entre chaque île sera effectué par les habitant.e.s insulaires à bord de voiliers, bateaux de pêche, SNSM,…

15 îles, 15 voyages et tout un tas d’activités

La Tournée des Îles est loin de se limiter aux concerts. En effet, l’association INIZI a conçu un programme complet touchant à l’environnement, au patrimoine, à l’éducation populaire,…

Pour le domaine de l’écologie, l’association INIZI va mettre en place des stands environnementaux afin de se questionner sur les problématiques environnementales. Ces questions seront abordées avec le navigateur Roland Jourdain et sa fondation We Explore.

Avec les cafés géographiques, l’association INIZI et l’Université de Bretagne Occidentale vont proposer des espaces d’échanges, de partages et de débats autour des questions liées à l’insularité.

L’association INIZI souhaite valoriser le patrimoine insulaire en transmettant à l’île suivante une tradition qu’elle soit matérielle ou immatérielle. Ces transmissions de coutumes seront les marqueurs d’une solidarité entre les îles du Ponant.

La Tournée des Îles est aussi l’occasion pour l’association INIZI de créer des liens entre les enfants insulaires. Une des activités proposée est la réalisation de cartes subjectives. Ces cartes sont des représentations des îles à travers les yeux des enfants. Les écoliers insulaires auront aussi des temps de rencontre avec les musicien.ne.s de la Tournée des Refuges. Enfin, les enfants rempliront un carnet de bord avec l’illustratrice Marianne Larvol. Ce carnet, une fois rempli des ressentis et des réflexions des enfants insulaires, sera transmis aux enfants de l’île suivante.

Pour soutenir la Tournée des Îles du Ponant, vous pouvez voter pour le projet de l’association INIZI sur le site internet du Parc d’Armorique.