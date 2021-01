Du pain et de la vie à Botsorhel

Ar Forn Bodsorc’hel

L’association Ar Forn Bodsorc’hel a répondu à l’appel aux initiatives du Parc Naturel Régional d’Armorique avec leur projet de restauration d’un vieux four à pain. Il se situe à Kergariou où il est resté caché depuis plusieurs années. L’association a donc dû commencer par retrouver le four à pain, dissimulé sous un monticule de terre et de végétation. Malheureusement, le four à pain est en ruines. Il a donc besoin d’être restauré.

L’association Ar Forn Bodsorc’hel a pour objectif de faire vivre le bourg de Botsorhel. Elle souhaite donc restaurer le four à pain pour proposer tous les ans une fête du pain qui soit un espace de rencontres, d’échanges et de vie. L’association voudrait aussi proposer du pain de manière plus régulière aux habitant.e.s de Botsorhel.

Si vous souhaitez soutenir le projet de restauration du four à pain à Botsorhel, vous pouvez voter pour l’association sur le site internet du Parc d’Armorique.