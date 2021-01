Malàkio recycle vos coquillages

Le coquillage comme matière première

L’entreprise Malàkio, qui signifie “mollusque” en grec ancien, conçoit des objets du quotidien à partir de coquillages recyclés. Cette entreprise a été créé en 2020 par Hugo Kermarrec et Morgan Guyader, deux amis d’enfance. C’est après avoir travaillé 6 mois avec son beau-frère ostréiculteur que Morgan Guyader, designer spécialisé en innovation alimentaire, s’est rendu compte du potentiel des déchets coquillés. Etanche, solide, résistant à la chaleur mais surtout esthétique, cette matière première de qualité se retrouve habituellement à la poubelle.

Les deux jeunes entrepreneurs ont donc décidé de recycler ces coquillages en objets du quotidien. Une fois récupérés, nettoyés plusieurs fois, broyés, puis mélangés à un minéral tenu secret, les deux finistériens n’ont plus qu’à mouler leur “pâte de coquillages”. Si durant l’année 2020, l’entreprise Malàkio n’a proposé que des petits objets, Hugo Kermarrec et Morgan Guyader souhaitent à l’avenir proposer du mobilier comme des plans de travail.

Recyclage et économie circulaire

Malàkio récupère les coquilles d’huîtres, de moules, d’ormeaux, de saint jacques,… auprès des ostréiculteur.rice.s, des restaurateur.rice.s mais aussi des particuliers. Les deux entrepreneurs ont organisé deux collectes auprès des habitant.e.s de Dirinon le 26 décembre 2020 et le 2 Janvier 2021.

L’entreprise s’inscrit aussi dans l’économie circulaire et le low-tech. Pour les deux finistériens, il est primordial d’utiliser le moins de ressources possibles, et de réduire les déchets à toutes les étapes de fabrication. Leur objectif est d’avoir un impact écologique le plus faible possible.

Vous pouvez retrouver Malàkio sur leur site internet.