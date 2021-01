Les élèves du DITEP Jean-Louis Etienne sont en direct

Le DITEP Jean-Louis Etienne est un établissement éducatif brestois. Depuis maintenant 6 semaines, un groupe d’élèves découvre la radio jusqu’à animer et à participer à une émission en direct.

Antoine, Jonathan et Matéo sont devenus le temps d’une émission les animateurs de LEM (l’émission). Une émission bien remplie : découverte du DITEP Jean-Louis Etienne et reportage sur le terrain. Dans un premier temps Virgine Trillion, coordinatrice pédagogique et Sophie Rochard, responsable de service nous expliquent le rôle et les missions de l’établissement. L’institut accompagne l’élève dans son développement au moyen d’une intervention interdisciplinaire, qui prend en compte la nature des troubles psychologiques et leur dynamique évolutive. Le Dispositif Jean Louis Etienne s’adresse à des enfants et des adolescents ayant des difficultés psychiques, avec des capacités intellectuelles préservées.

La deuxième partie d’émission nous emmène tout d’abord à Rosnoen, à la ferme canine de Kastell Dinn en compagnie Marie-Anne Sénéchal qui nous explique son métier. Marie-Anne s’occupe de la ferme canine et des animaux qui deviennent des médiateurs à part entière. La relation à l’animal peut permettre de reprendre confiance en soi mais pas que. Deuxième moment de découverte et voyage dans le temps avec Elsa du musée de l’école rurale à Trégarvan. L’école d’autrefois n’était pas la même qu’aujourd’hui et les méthodes d’enseignement ont bien évolué (et heureusement !).